HOME NEWS JATENG

Masih Sepi, Begini Suasana Arus Lalin di Gerbang Tol Kalikangkung Pagi Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |07:20 WIB
Masih Sepi, Begini Suasana Arus Lalin di Gerbang Tol Kalikangkung Pagi Ini
Gerbang Tol Kalikangkung (Foto: MPI/Achmad)
A
A
A

SEMARANG - Arus lalu lintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau sepi pada H+3 Idul Fitri 1445 Hijriah atau Sabtu (13/4/2024) pagi. Volume kendaraan yang melinras per jamnya, tak sampai 1.000.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, arus lalu lintas di GT Kalikangkung sangat lancar. Bahkan, kendaraan yang melintas di GT Kalikangkung cenderung sepi dari pantauan sekitar pukul 06.00 WIB.

Kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang maupun sebaliknya, terpantau bisa melaju tanpa hambatan. Sebab, tak ada titik kepadatan arus lalu lintas yang terjadi hingga saat ini.

Halaman:
1 2
      
