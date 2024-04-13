Jelang One Way Arus Balik, Sterilisasi Jalur Tol Mulai Dilakukan

SEMARANG - Kebijakan one way nasional akan diterapkan hari ini, Sabtu (13/4/2024) siang.

Rencananya, one way jalur tol arah Jakarta itu akan dimulai pukul 14.00 WIB. Saat ini, sejak 2 jam yang lalu sudah dimulai sterilisasi jalur tol ke arah barat.

Pantauan di pintu masuk tol Krapyak Semarang, menjelang pukul 12.00 WIB tadi jalur masuk sudah ditutup cone. Beberapa polisi lalu lintas tampak berada di sana.

Pintu masuk tol itu mengarah ke arah dalam Kota Semarang hingga ke arah Solo.

"Pelepasan Oneway Nasional Arus Balik Lebaran 2024 yang dihadiri oleh Menko PMK, Menhub, dan Kakorlantas di GT. Kalikangkung, Kota Semarang," tulis Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.

Pantauan di GT Kalikangkung Semarang pukul 12.30 WIB siang ini, tampak kendaraan yang mengarah ke barat/Jakarta terpantau ramai lancar. Kepadatan sudah terlihat namun tak sampai menimbulkan kemacetan.

(Khafid Mardiyansyah)