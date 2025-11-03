Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |18:04 WIB
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto tutup Persami KKRI (Fot: Ist)
JAKARTA – Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto mendorong generasi muda untuk tangguh dan memiliki semangat kebangsaan serta rasa cinta Tanah Air yang tinggi sebagai bekal pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat.

Harapan itu diungkapkan saat memimpin upacara penutupan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III TW IV Tahun Anggaran 2025 wilayah Kodam I/Bukit Barisan di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Pematang Siantar, Minggu 2 November 2025. 

Mereka yang mengikuti kegiatan ini bukan hanya ditempa secara fisik dan disiplin, tetapi juga diasah jiwa kepemimpinan, semangat kerja sama, dan kebangsaan. Selain itu, Rio berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergisitas TNI AD, para pembina, dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berdisiplin, dan berjiwa nasionalis.

“Sebagai generasi bangsa, kalian telah mendapatkan pengalaman berharga tentang arti kebersamaan, kemandirian, dan kepemimpinan. Nilai-nilai ini harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sebab keberhasilan Persami bukan diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan positif yang tumbuh dalam diri setiap peserta,” ujar Pangdam dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Ia mengajak seluruh peserta menjadikan pengalaman selama kegiatan sebagai bekal berharga dalam menapaki masa depan. Untuk itu, ia berharap semangat yang tumbuh bisa terus dipelihara.

“Jadikan pengalaman ini sebagai bekal berharga dalam menapaki masa depan, dengan menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat cinta Tanah Air. Tetaplah menjadi generasi muda berakhlak mulia, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

