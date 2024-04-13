Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Preman Palak Wisatawan Kebun Teh di Kabupaten Bandung, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |01:31 WIB
Viral! Preman Palak Wisatawan Kebun Teh di Kabupaten Bandung, 3 Pelaku Ditangkap Polisi
A
A
A

BANDUNG - Polsek Kertasari mengamankan tiga preman yang memalak wisatawan yang tengah menikmati libur lebaran di Perkebunan Teh Lonsum Leuweung Panjang, Kampung Citawa, Desa Tarumajaya, Kertasari, Kabupaten Bandung.

Penangkapan ini bermula dari laporan warga serta video viral yang beredar di media sosial terkait adanya pemerasan dan penganiayaan kepada wisatawan di lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan dari video yang beredar, tampak dua orang preman berseteru dengan wisatawan. Mereka terlihat menggunakan penutup muka dan mengenakan topi.

Sementara satu orang preman terlihat hanya mengawasi di atas motor yang dikendarainya.

"Kade baraya jalur Santosa Citawa nembean pisan pun bapa nuju botram ge ditonjok, manawi aya anu kenal acc min bilih kajantenan kanu sanes. Kronolologis minta uang keamanan dipasih Rp5.000 nyariosna teu ngahargaan ka urang dieu. Murangkalih ge bade ditonjok," tulis keterangan postingan Grup Facebook Pangalengan Lembur Kuring.

Halaman:
1 2
      
