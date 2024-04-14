Ongkos 2 Kali Lebih Mahal, Alasan Pemudik Asal Kalsel Pulang Lebih Awal

Pemudik asal Kalsel balik lebih awal lantaran harga tiket 2 kali lebih mahal (Foto : MPI)

JAKARTA - Para pemudik dari berbagai daerah mulai kembali ke Jakarta jelang berakhirnya periode libur Hari Raya Idul Fitri. Pemudik asal Kalimantan Selatan, Robiyatul Adawiyah pun memilih untuk mengakhiri masa mudiknya. Dia tiba di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (13/4/2024) siang ini.

Perjalanan yang ditempuhnya pun cukup panjang, tak langsung sampai ke Bandung. Pasalnya, Wiyah memilih untuk terbang dari Banjarbaru ke Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Bandung. Bandara Soekarno Hatta seolah hanya menjadi tempat transit sebelum akhirnya Wiyah kembali ke Bandung.

Maklum, harga tiket dari Kalimantan Selatan ke Bandung harganya dua kali lipat lebih mahal ketimbang ke Jakarta.

"Pulang hari ini karena mau masuk kuliah di Universitas Islam Bandung. Disini tiketnya lebih murah, dari kalimantan ke bandung itu lumayan mahal ya sekitar 3 jutaan, kalau ke Jakarta 1,5 juta jadi ke Jakarta," ujar Robiyatul Adawiyah saat dijumpai di Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

Mahasiswi 23 tahun ini harus kembali ke tempat kosnya di Bandung setelah 6 hari berada di Kalimantan Selatan. Wiyah yang merupakan mahasiswi semester 2 Universitas Islam Bandung ini sebenarnya masih belum puas melepas rindu dengan orangtua serta keluarga besar di kampung halaman.

Terlebih momen tersebut menjadi yang pertama baginya merasakan mudik setelah harus tinggal berbulan-bulan jauh dari keluarga. Tapi, apa boleh buat. Kewajibannya untuk menuntut ilmu memaksanya untuk kembali ke Bandung.

"Senang bisa mudik tapi cuma sebentar mudiknya, cuma 5 hari rasanya waktunya sedikit," sambungnya.