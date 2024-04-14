Advertisement
HOME NEWS JABAR

Urai Kepadatan di Jalur Gentong, One Way ke-5 Diberlakukan Malam Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |21:36 WIB
Urai Kepadatan di Jalur Gentong, One Way ke-5 Diberlakukan Malam Ini
One Way di Jalur Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

TASIKMALAYA - Polisi memberlakukan skema One Way untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada arus balik mudik lebaran 2024 di Jalur Gentong, Tasikmalaya. Hal ini merupakan one way ke-5 yang telah diberlakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota pada Minggu (14/4/2024).

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di pos Letter U Lingkar Gentong, Tasikmalaya, skema one way diberlakukan sekitar pukul 20.56 WIB. Pemberlakuan one way dimulai dari Pamoyanan, Tasikmalaya hingga pertigaan Malangbong, Garut.

"Dipercepat pak sedang one way," ujar petugas mengimbau para pengendara.

Atas pemberlakuan itu pengendara langsung menginjak pedal gasnya dengan cepat. Mayoritas pengendara yang melintas di jalur itu didominasi kendaraan roda empat.

"Ambil dua jalur pak, one way, cepat pak, gas gas gas," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, menganggap skema one way cukup efektif untuk menguras volume kendaraan di jalur Gentong.

Halaman:
1 2
      
