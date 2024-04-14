Tol Cipali Macet Mulai dari Subang Malam Ini

SUBANG - Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) macet di jalur B atau jalur asli menuju Jabodetabek, tepatnya mulai dari daerah Subang pada Minggu (14/4/2024) malam. Jalur A yang dialihfungsikan untuk satu arah atau one way juga macet mulai dari Kilometer (Km) 86.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) sekira pukul 22.30 WIB, kemacetan terjadi mulai dari Kilometer (Km) 97. Kendaraan arus balik mudik lebaran yang melintas di jalur B menumpuk hingga ke bahu jalan.

Para pemudik pun hanya bisa memacu mobilnya sekitar 10-20 km/jam. Kondisi ini berbeda dengan jalur A yang seyogyanya merupakan jalan menuju Timur Pulau Jawa.

Jalur A yang sudah dialihfungsikan untuk satu arah menuju Jabodetabek terpantau ramai lancar. Sementara itu, rest area atau tempat istirahat Km 86 B Tol Cipali terpantau masih ditutup.