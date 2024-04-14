Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disalip Kendaraan Baru Datang, Pemudik Antre Sesuai Jalur Protes di Pelabuhan Bakauheni

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:52 WIB
Disalip Kendaraan Baru Datang, Pemudik Antre Sesuai Jalur Protes di Pelabuhan Bakauheni
Pelabuhan Bakauheni (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sejumlah pemudik yang sedang mengantre di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, protes karena ada kendaraan yang baru datang menyerobot antrean kendaraan masuk ke dalam kapal pada Minggu (14/4/2024).

Reporter Inews tv Salam Rahmad yang melaporkan secara langsung dari Pelabuhan Bakauheni dalam program Inews Malam pada Minggu (14/4/2024) menyebutkan telah terjadi aksi tegang antara pemudik dengan manajemen saat puncak arus balik lebaran 2024.

"Pemudik merasa mendapatkan perlakuan tidak adil saat hendak masuk ke kapal. Ada sejumlah masyarakat adu pendapat dengan petugas untuk masuk ke dalam kapal tapi disalip kendaraan yang baru tiba," ujar Salam Rahmad.

Pemudik di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, kata dia, sudah menunggu lebih dari lima jam dari siang hingga sore hari untuk menuju ke Pelabuhan Merak Banten.

"Petugas justru mendahulukan kendaraan yang baru datang. Pelabuhan eksekutif Pelabuhan Bakauheni didominasi oleh kendaraan pribadi," ungkapnya.

Pihak ASDP menyatakan Minggu malam dan Senin malam akan menjadi puncak arus balik Idul Fitri 1445 H.

"Sejak siang hingga malam hari ini ada peningkatan volume kendaraan arus balik. Ada pemudik yang hendak berangkat pada malam hari untuk menghindari panas terik dan kepadatan," kata Salam Rahmad.

