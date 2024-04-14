Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diguyur Hujan, Pemudik Arus Balik Lebaran Mulai Ramaikan Jalur Lingkar Gentong

Muhammad Fadli Rizal , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:51 WIB
Diguyur Hujan, Pemudik Arus Balik Lebaran Mulai Ramaikan Jalur Lingkar Gentong
Jalur mudik Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

TASIKMALAYA - Jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, diramaikan pemudik yang melakukan arus balik pada H+4 Lebaran 2024. Hujan yang mengguyur sejak sore hari tak menyurutkan niat pemudik yang akan kembali ke Bandung atau Jakarta.

Sekadar informasi, jalur Lingkar Gentong diguyur hujan sejak sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB. Intensitas hujan yang tak terlalu besar terus membasahi aspal di jalur arteri Selatan yang dikenal dengan kondisi jalannya yang curam.

Kondisi tersebut tak menyurutkan niat para pemudik yang melakoni arus balik untuk kembali ke kota tujuan mereka. Bahkan, sejumlah pemudik dengan sepeda motor juga terus melintasi jalur Lingkar Gentong dengan membawa barang bawaannyang cukup banyak di bagian belakang.

Namun, kondisi hujan membuat kondisi lalu lintas di Lingkar Gentong menjadi lebih padat karena medan yang dilalui cukup sulit. Tanjakan curam membuat pengemudi lebih waspada dan tak bisa memacu kendaraannya dengan lebih cepat karena jalanan yang licin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
