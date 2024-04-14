Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Bakal Buka Tutup Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi, Pemudik Diberi Waktu 30 Menit

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:59 WIB
Polisi Bakal Buka Tutup <i>Rest Area</i> KM 125 Tol Purbaleunyi, Pemudik Diberi Waktu 30 Menit
Arus balik di Tol Purbaleunyi (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIMAHI - Pihak kepolisian bakal melakukan skema buka tutup apabila kapasitas Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan arus balik para pemudik.

Seperti terpantau sebelumnya, Ruas Tol Purbaleunyi KM 125 mengalami kepadatan pada Minggu (14/4/2024), yang merupakan puncak arus balik lebaran 2024. Kondisi itu berdampak terhadap rest area di sekitarnya yang juga padat.

"Skema kita apabila over capacity kita berlakukan buka tutup (Rest Area KM 125). Tapi sampai detik ini belum," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi AKP Adhi Adhi Prasidya Danahiswara.

Pihaknya juga meminta pengendara untuk tidak berlama-lama di dalam Rest Area 125 KM. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kendaraan lainnya agar bisa beristirahat.

"Kita mengimbau, kebetulan ada speaker paling lama maksimal 30 menit. Kalau penuh juga kendaraan diarahkan ke rest area selanjutnya," ujarnya.

Dia mengatakan, hari ini memang puncak arus balik lebaran 2024m Dimana arus lalu lintas di ruas jalan tol yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi mengalami peningkatan. "Jadi bisa kita lihat di Rest Area 125 sudah memasuki puncak dan ini harus terakhir libur. Penumpukan terjadi di Rest Area KM 125 namun untuk arus ramai lancar," beber Adhi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement