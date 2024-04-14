Polisi Bakal Buka Tutup Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi, Pemudik Diberi Waktu 30 Menit

CIMAHI - Pihak kepolisian bakal melakukan skema buka tutup apabila kapasitas Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan arus balik para pemudik.

Seperti terpantau sebelumnya, Ruas Tol Purbaleunyi KM 125 mengalami kepadatan pada Minggu (14/4/2024), yang merupakan puncak arus balik lebaran 2024. Kondisi itu berdampak terhadap rest area di sekitarnya yang juga padat.

"Skema kita apabila over capacity kita berlakukan buka tutup (Rest Area KM 125). Tapi sampai detik ini belum," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi AKP Adhi Adhi Prasidya Danahiswara.

Pihaknya juga meminta pengendara untuk tidak berlama-lama di dalam Rest Area 125 KM. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kendaraan lainnya agar bisa beristirahat.

"Kita mengimbau, kebetulan ada speaker paling lama maksimal 30 menit. Kalau penuh juga kendaraan diarahkan ke rest area selanjutnya," ujarnya.

Dia mengatakan, hari ini memang puncak arus balik lebaran 2024m Dimana arus lalu lintas di ruas jalan tol yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi mengalami peningkatan. "Jadi bisa kita lihat di Rest Area 125 sudah memasuki puncak dan ini harus terakhir libur. Penumpukan terjadi di Rest Area KM 125 namun untuk arus ramai lancar," beber Adhi.