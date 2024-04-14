Bus Rombongan Wisatawan Tabrak Rumah Warga di Lebak, Bagian Kaca Depan Pecah

LEBAK - Kecelakaan Lalulintas terjadi di Desa Cigoong Selatan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (14/4/2024). Bus rombongan wisata menabrak salah satu rumah warga.

Informasi diperoleh peristiwa itu terjadi pukul 05.00 WIB. Bus berwarna hitam dengan tulisan Brimob itu melaju dari Cileungsi menuju Pantai Sawarna. Nahas, sesampainya di lokasi mobil terlibat kecelakaan tunggal.

Mila salah satu warga sekitar mengatakan bahwa peristiwa itu diketahui setelah warga sekitar mendengar seperti suara batu jatuh lalu bergegas keluar rumah.

"Dengernya kaya batu diturunin dari dump truk gitu, nggak tahu kalau kecelakaan mobil, warga langsung pada keluar rumah,"kata Mila di lokasi kejadian.