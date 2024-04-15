Polisi: Tikungan dan Tanjakan Curam Jadi Penyebab Kemacetan Jalur Lingkar Gentong

TASIKMALAYA - Kepadatan lalu lintas terjadi di kalur arteri Selatan, khususnya di Jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemudik yang melakukan perjalanan arus balik terpantau sudah memadati kawasan tersebut sejak, Minggu (14/4/2024) sore.

Kepadatan lalu lintas ini terjadi bukan hanya dari kendaraan pemudik saja, tapi juga wisatawan yang menghabiskan masa libur Lebaran ke sejumlah lokasi wisata di Tasikmalaya. Terlihat dari banyaknya kendaraan dengan pelat nomor asal Bandung dan Garut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kepadatan di jalur Lingkar Gentong terjadi karena kendaraan yang tak kuat menanjak. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan pada bagian kopling yang membuat kendaraan tak bisa melaju.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono mengatakan tanjakan yang ada di jalur Lingkar Gentong cukup curam. Terlebih dipadukan dengan tikungan tajam yang membuat laju kendaraan terhambat.

"Tentunya tanjakan gentong ini tanjakan yang cukup menanjak, tentunya bagi pengemudi dipastikan kondisi mobil dalam keadaan bagus dan fit," kata AKBP Joko saat ditemui di Pos Terpadu Lingkar Gentong, Minggu (14/4/2024).