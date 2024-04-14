Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Gentong Arah Bandung Padat Merayap, Polisi Alihkan Pengendara ke Singaparna

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |23:40 WIB
Jalur Gentong Arah Bandung Padat Merayap, Polisi Alihkan Pengendara ke Singaparna
Kapolres Tasikmalaya AKBP Joko Sulistiono (Foto: MPI)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Volume kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya arah Bandung atau Jakarta mengalami penumpukan, Minggu (14/4/2024). Meski telah memberlakukan skema one way kepadatan arus belum terurai sempurna selama puncak arus balik lebaran.

Agar tak terus mengalami lonjakan volume kendaraan, polisi mengalihkan pengendara yang dari Ciamis ke wilayah Singaparna. Atas pengalihan itu, kendaraan tak akan melintasi jalur Gentong, Tasikmalaya.

"Kalau dibanding dengan semalam ini terjadi peningkatan dan kita juga untuk mengalihkan arus khususnya yang dari Ciamis sudah kita arahkan untuk melewati Singaparna, sehingga tidak terjadi penumpukan di arah sisi utara Tasikmalaya," ujar Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, di Letter U Lingkar Gentong kepada wartawan.

"Ada juga yang khususnya dari Daerah mangunjaya kita arahkan ke kota baru ke arah Singaparna," sambungnya.

Dia menjelaskan alasan mengapa pasca diberlakukan skema one way, arus lalulintas di jalur Gentong kembali padat atau macet. Menurutnya lonjakan volume kendaraan pada malam ini mengalami peningkatan yang signifikan.

"Tentunya dari daerah bawah itu terjadi peningkatan tadi one way itu menggunakan lajur yang cukup luas, (setelah selesai one way) terjadi penyempitan (jalan) lagi, kembali seperti itu," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement