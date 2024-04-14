Jalur Gentong Arah Bandung Padat Merayap, Polisi Alihkan Pengendara ke Singaparna

TASIKMALAYA - Volume kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya arah Bandung atau Jakarta mengalami penumpukan, Minggu (14/4/2024). Meski telah memberlakukan skema one way kepadatan arus belum terurai sempurna selama puncak arus balik lebaran.

Agar tak terus mengalami lonjakan volume kendaraan, polisi mengalihkan pengendara yang dari Ciamis ke wilayah Singaparna. Atas pengalihan itu, kendaraan tak akan melintasi jalur Gentong, Tasikmalaya.

"Kalau dibanding dengan semalam ini terjadi peningkatan dan kita juga untuk mengalihkan arus khususnya yang dari Ciamis sudah kita arahkan untuk melewati Singaparna, sehingga tidak terjadi penumpukan di arah sisi utara Tasikmalaya," ujar Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono, di Letter U Lingkar Gentong kepada wartawan.

BACA JUGA: Tol Cipali Macet Mulai dari Subang Malam Ini

"Ada juga yang khususnya dari Daerah mangunjaya kita arahkan ke kota baru ke arah Singaparna," sambungnya.

Dia menjelaskan alasan mengapa pasca diberlakukan skema one way, arus lalulintas di jalur Gentong kembali padat atau macet. Menurutnya lonjakan volume kendaraan pada malam ini mengalami peningkatan yang signifikan.

"Tentunya dari daerah bawah itu terjadi peningkatan tadi one way itu menggunakan lajur yang cukup luas, (setelah selesai one way) terjadi penyempitan (jalan) lagi, kembali seperti itu," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )