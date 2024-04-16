Militer Israel Bersumpah Akan Merespons Serangan Iran di Tengah Seruan Menahan Diri

ISRAEL - Israel menunggu kabar tentang bagaimana Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu akan menanggapi serangan langsung Iran yang pertama kalinya terhadap negara mereka ketika tekanan internasional untuk menahan diri meningkat di tengah kekhawatiran meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Netanyahu pada Senin (15/4/2024) memanggil kabinet perangnya untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam untuk mempertimbangkan tanggapan terhadap serangan rudal dan drone Iran pada akhir pekan.

Kepala Staf militer Israel Herzi Halevi mengatakan negaranya akan merespons serangan Iran. Namun dia tidak memberikan rincian.

BACA JUGA: Kabinet Perang Israel Mendadak Gelar Pertemuan untuk Bahas Respons Terhadap Serangan Iran

“Peluncuran begitu banyak rudal, rudal jelajah, dan drone ke wilayah Israel akan ditanggapi dengan baik,” katanya di Pangkalan Udara Nevatim di Israel selatan, yang mengalami beberapa kerusakan dalam serangan pada Sabtu (13/4/2024) malam, dikutip Reuters.

Israel tetap waspada, namun pihak berwenang mencabut beberapa tindakan darurat yang mencakup larangan beberapa kegiatan sekolah dan pembatasan pertemuan besar.

Prospek pembalasan Israel telah mengkhawatirkan banyak warga Iran yang sudah mengalami penderitaan ekonomi dan kontrol sosial dan politik yang lebih ketat sejak protes pada tahun 2022-2023.

Iran melancarkan serangan itu sebagai pembalasan atas apa yang dikatakannya sebagai serangan udara Israel pada 1 April terhadap kompleks kedutaan besarnya di Damaskus, dan mengisyaratkan bahwa Iran tidak akan melakukan eskalasi lebih lanjut.

Meskipun serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang terbatas, namun hal ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya peperangan terbuka antara musuh lama dan memicu kekhawatiran bahwa kekerasan yang berakar pada perang Gaza semakin meluas.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan kepada Netanyahu pada akhir pekan bahwa AS, yang membantu Israel meredam serangan Iran, tidak akan berpartisipasi dalam serangan balasan Israel.