Penikaman di Gereja, Bocah 15 Tahun Ditangkap Usai Tikam Uskup dan Jemaat

SYDNEY – Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun ditangkap setelah seorang uskup dan beberapa pengunjung gereja ditikam saat uskup berkhotbah di Sydney, Australia.

Insiden itu terjadi pada Senin (15/4/2024) malam di Gereja Christ The Good Shepherd di pinggiran Wakeley.

Setidaknya empat orang ditikam tetapi polisi mengatakan tidak ada luka yang mengancam jiwa.

Insiden tersebut memicu kerusuhan ketika ratusan orang berkumpul di luar gereja, bentrok dengan polisi, dua di antaranya terluka.

Kendaraan rusak ketika orang-orang melemparkan batu, batu bata dan botol. Menurut kantor berita Reuters, polisi menembakkan semprotan merica.

Saksi mata mengatakan orang-orang yang berkumpul menuntut agar penyerang dibawa keluar.

Polisi mengatakan mereka telah merespons insiden tersebut dalam jumlah besar dan mendesak masyarakat untuk menjauh dari daerah tersebut.

Penjabat asisten komisaris New South Wales Andrew Holland mengatakan tersangka berusia 15 tahun sedang dirawat karena luka di tangannya. Dia menambahkan tersangka telah dibawa ke lokasi yang aman.

Penikaman itu terjadi beberapa hari setelah enam orang tewas di sebuah pusat perbelanjaan di Sydney. Penyerang kemudian ditembak mati oleh seorang petugas polisi.

Tidak ada kesan bahwa kedua peristiwa itu ada kaitannya.