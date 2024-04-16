Tahun 2025, Menurut Ramalan Jayabaya Bakal Datang Zaman Kolosubo

JAKARTA - Raja Kediri Prabu Jayabaya dikenal lewat serangkaian ramalannya yang luas dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan ini tertuang dalam beberapa naskah seperti Serat Jayabaya Musarar hingga Serat Pranitiwakya, bahkan disinggung dalam Babad Tanah Jawi.

Salah satu ramalan yang menarik dari Raja yang berkuasa pada (1135-1159) itu adalah tentang kedatangan Jaman Kolobendu, di mana menurut Candrasengkala tahun 1997 dianggap awal era tersebut. Jaman Kolobendu ini digambarkan sebagai periode konflik dan permusuhan di antara berbagai komponen bangsa, yang dipicu oleh manipulasi "dalang" yang tak terlihat, mengendalikan peristiwa dari balik layar.

Ramalan tersebut berbunyi:

"Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu, Yen wis teko pandito ambuka wiwaranging Neroko (Condro sengkolo 1997), Pralambange jago tarung ning njero kurungan. Dalang wayang ngungkurke kelir. Sing nonton podo nangis. Entenono waluyo lan tentrem. Mengko nek wis tumeko. Pendowo Mulat Sirnaning Penganten (Condro sengkolo 2025)"

Artinya:

"Tunggulah, nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah Ayam jantan Bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara. Yang menonton menangis. Tunggulah jaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang Tahun 2025".

Menurut Budayawan Jawa, Masud Thoyib Adiningrat, tahun 1997 menandai dimulainya Jaman Kolobendu ditandai dengan bencana ekonomi yang besar di Indonesia. Metafora tentang "Ayam Jantan Bertarung dalam Kurungannya" mungkin mencerminkan ketegangan dan konflik antar anak bangsa.

Namun, ramalan tersebut juga menyiratkan harapan akan kedatangan zaman kemakmuran dan ketentraman pada tahun 2025. Keseluruhan ramalan ini dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, dan relevansinya mungkin tergantung pada konteks dan sudut pandang individu yang mengamatinya.