Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahun 2025, Menurut Ramalan Jayabaya Bakal Datang Zaman Kolosubo

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:09 WIB
Tahun 2025, Menurut Ramalan Jayabaya Bakal Datang Zaman Kolosubo
Raja Jayabaya (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Raja Kediri Prabu Jayabaya dikenal lewat serangkaian ramalannya yang luas dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan ini tertuang dalam beberapa naskah seperti Serat Jayabaya Musarar hingga Serat Pranitiwakya, bahkan disinggung dalam Babad Tanah Jawi.

Salah satu ramalan yang menarik dari Raja yang berkuasa pada (1135-1159) itu adalah tentang kedatangan Jaman Kolobendu, di mana menurut Candrasengkala tahun 1997 dianggap awal era tersebut. Jaman Kolobendu ini digambarkan sebagai periode konflik dan permusuhan di antara berbagai komponen bangsa, yang dipicu oleh manipulasi "dalang" yang tak terlihat, mengendalikan peristiwa dari balik layar.

Ramalan tersebut berbunyi:

"Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu, Yen wis teko pandito ambuka wiwaranging Neroko (Condro sengkolo 1997), Pralambange jago tarung ning njero kurungan. Dalang wayang ngungkurke kelir. Sing nonton podo nangis. Entenono waluyo lan tentrem. Mengko nek wis tumeko. Pendowo Mulat Sirnaning Penganten (Condro sengkolo 2025)"

Artinya:

"Tunggulah, nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah Ayam jantan Bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara. Yang menonton menangis. Tunggulah jaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang Tahun 2025".

Menurut Budayawan Jawa, Masud Thoyib Adiningrat, tahun 1997 menandai dimulainya Jaman Kolobendu ditandai dengan bencana ekonomi yang besar di Indonesia. Metafora tentang "Ayam Jantan Bertarung dalam Kurungannya" mungkin mencerminkan ketegangan dan konflik antar anak bangsa.

Namun, ramalan tersebut juga menyiratkan harapan akan kedatangan zaman kemakmuran dan ketentraman pada tahun 2025. Keseluruhan ramalan ini dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, dan relevansinya mungkin tergantung pada konteks dan sudut pandang individu yang mengamatinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034766/ayam_berkokok-GnvZ_large.jpg
3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022814/ramalan-prabu-jayabaya-tentang-banjir-bandang-menenggelamkan-pulau-jawa-mz8JoRqovY.jpg
Ramalan Prabu Jayabaya tentang Banjir Bandang Menenggelamkan Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/519/3019341/mata-air-bertuah-di-candi-sumberawan-malang-konon-bisa-sembuhkan-penyakit-hingga-naik-jabatan-dmEUxmqSg3.jpg
Mata Air Bertuah di Candi Sumberawan Malang, Konon Bisa Sembuhkan Penyakit hingga Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016874/ramalan-ronggowarsito-berakhirnya-zaman-kalabendu-munculnya-pemimpin-bersenjata-dzikir-UOb6WSOWDv.jpg
Ramalan Ronggowarsito: Berakhirnya Zaman Kalabendu, Munculnya Pemimpin Bersenjata Dzikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008800/rentetan-ramalan-jayabaya-dari-zaman-penderitaan-hingga-kemakmuran-j59uwvA6X3.jpg
Rentetan Ramalan Jayabaya dari Zaman Penderitaan hingga Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/337/3004895/ramalan-jayabaya-menguak-20-misteri-tanda-tanda-kiamat-n2p9E3RsNi.jpg
Ramalan Jayabaya Menguak 20 Misteri Tanda-Tanda Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement