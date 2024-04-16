Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suami Bupati Pandeglang Disebut Kuda Hitam di Pilgub Banten

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:47 WIB
Suami Bupati Pandeglang Disebut Kuda Hitam di Pilgub Banten
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PANDEGLANG - Nama Dimyati Natakusumah mendadak ramai diperbincangkan publik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten tahun 2024. Pria yang dikenal Mr. Dim itu dinilai sebagai kuda hitam.

Suami dari Bupati Pandeglang, Irna Narulita ini dinilai serius untuk meramaikan Pilgub Banten 2024. Hal itu terlihat banyaknya Billboard dan spanduk yang bertebaran di sudut - sudut kota di Tanah Jawara.

Menariknya, anggota DPR RI ini juga muncul di bioskop XXI di kawasan Banten. Dia digadang-gadang akan menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung dengan mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmidianny, serta dua mantan Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim, dan Rano Karno.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Achmad Chumaedy mengatakan, sosok Dimyati menjadi salah satu tokoh yang patut untuk diperhitungkan.

"Dimyati Bisa jadi Kuda Hitam, karena kiprahnya di politik. Apalagi ia merupakan politisi senior yang memulai karir politiknya sejak usia muda. Dimana dalam usia 34 tahun sudah menjadi bupati Pandeglang, dilanjut anggota DPR-RI. Bahkan istrinya, Irna Narulita masih menjadi bupati Pandeglang sejak 2016 lalu," kata Chumaedy saat dihubungi, Selasa (16/4/2024).

Karena itu, nama Dimyati atau yang dikenal sebagai Mr. Dim sebagai tokoh yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia bisa menjadi tokoh yang merepresentasikan Banten Selatan.

"Berkaca dari pilgub sebelumnya poros Banten Selatan dan Tangerang Raya memang selalu ketemu. Tokoh yang mewakili Tangerang Raya dengan Banten Selatan. Sekarang Dimyati mewakili Banten Selatan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090226//relawan_andra_soni-BH6S_large.JPG
Andra Soni-Dimyati Menang Pilkada Banten Versi Quick Count, Semua Pihak Diminta Kembali Bersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090224//ilustrasi-qsxN_large.jpeg
Quick Count Charta Politika 99,67% Pilkada Banten: Andra Soni-Dimyati Ungguli Airin-Ade Sumardi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/337/3090175//ilustrasi-ida5_large.jpg
Quick Count LSI Denny JA di Pilkada Banten: Andra Soni-Dimyati 55,38%, Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi 44,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/340/3090090//cagub_banten_andra_soni-wh1B_large.png
Andra Soni - Dimyati Menang Telak di TPS Eks Ketua DPRD Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/340/3087930//pdip-pGFV_large.JPG
Klaim Temukan Indikasi Ketidaknetralan di Pilkada Banten, PDIP Bakal Awasi Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/340/3086263//cagub_banten_andra_soni_dan_mantan_wapres_maruf_amin-IWUO_large.jpg
Andra Soni Sebut Dapat Dukungan Penuh dari Mantan Wapres Ma'ruf Amin di Pilgub Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement