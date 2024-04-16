Suami Bupati Pandeglang Disebut Kuda Hitam di Pilgub Banten

PANDEGLANG - Nama Dimyati Natakusumah mendadak ramai diperbincangkan publik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten tahun 2024. Pria yang dikenal Mr. Dim itu dinilai sebagai kuda hitam.

Suami dari Bupati Pandeglang, Irna Narulita ini dinilai serius untuk meramaikan Pilgub Banten 2024. Hal itu terlihat banyaknya Billboard dan spanduk yang bertebaran di sudut - sudut kota di Tanah Jawara.

Menariknya, anggota DPR RI ini juga muncul di bioskop XXI di kawasan Banten. Dia digadang-gadang akan menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung dengan mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmidianny, serta dua mantan Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim, dan Rano Karno.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Achmad Chumaedy mengatakan, sosok Dimyati menjadi salah satu tokoh yang patut untuk diperhitungkan.

"Dimyati Bisa jadi Kuda Hitam, karena kiprahnya di politik. Apalagi ia merupakan politisi senior yang memulai karir politiknya sejak usia muda. Dimana dalam usia 34 tahun sudah menjadi bupati Pandeglang, dilanjut anggota DPR-RI. Bahkan istrinya, Irna Narulita masih menjadi bupati Pandeglang sejak 2016 lalu," kata Chumaedy saat dihubungi, Selasa (16/4/2024).

Karena itu, nama Dimyati atau yang dikenal sebagai Mr. Dim sebagai tokoh yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia bisa menjadi tokoh yang merepresentasikan Banten Selatan.

"Berkaca dari pilgub sebelumnya poros Banten Selatan dan Tangerang Raya memang selalu ketemu. Tokoh yang mewakili Tangerang Raya dengan Banten Selatan. Sekarang Dimyati mewakili Banten Selatan,” ujarnya.