INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kronologi Pembunuhan Sadis di Sampang, Korban Dipepet Mobil Lalu Dieksekusi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |00:02 WIB
Kronologi Pembunuhan Sadis di Sampang, Korban Dipepet Mobil Lalu Dieksekusi
Korban pembunuhan di Sampang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SAMPANG - Seorang pria Asal Banyusokah yang ditemukan bersimbah darah di Jalan Tarogen, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang, Madura, diduga jadi korban pembunuhan, Minggu (14/4/2024). Terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam di bagian tubuh korban. Selain itu, ditemukan sarung celurit tidak jauh dari posisi korban.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan insiden berdarah yang menewaskan korban Imam Arifin (26) asal Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Sampang itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy menggonceng anaknya untuk membeli petasan.

 BACA JUGA:

Sesampainya di TKP, ada mobil Toyota Avanza putih yang tiba-tiba menyerempet korban. "Korban sempat lari menyelamatkan diri akan tetapi korban terjatuh ke area rerumputan, kemudian korban mulai diesekusi oleh orang tidak dikenal,” katanya, Senin (15/4/2024).

Halaman:
1 2
      
