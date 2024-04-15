Dibacok OTK, Pria di Sampang Alami Luka Berat hingga Tewas

SAMPANG - Seorang pria ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan Raya Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Sampang. Minggu (14/3/2024)

Berdasarkan vidio yang viral di media sosial terdapat seorang pria tergelentang dengan memakai baju warna biru menggunakan sarung di sampingnya ada sepeda motor.

Adapun terdapat sejumlah luka di bagian tubuhnya dugaan sementara akibat sabetan senjata tajam (Sajam). Selang beberapa waktu kemudian sejumlah warga dan petugas kepolisian melakukan evakuasi ke dalam mobil ambulance.

Berdasarkan informasi yang didapat pria tersebut diduga jadi korban pembunuhan oleh orang tidak dikenal.