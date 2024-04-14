Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ngeri! Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Sampang, Diduga Korban Pembunuhan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:38 WIB
Ngeri! Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Sampang, Diduga Korban Pembunuhan
Pria di Sampang ditemukan bersimbah darah (foto: istimewa)
A
A
A

SAMPANG - Seorang pria Asal Banyusokah ditemukan bersimbah darah di Jalan Tarogen Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Sampang, Madura, diduga korban pembunuhan ada hari ini, Minggu (14/4/2024)

Pasalnya terdapat sejumlah luka sabetan sajam di bagian tubuhnya. Adapun dalam vidio yang beredar ditemukan sarung celurit tidak jauh dari posisi korban.

Informasi terkini korban sudah meninggal dunia dan berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sampang.

Petugas kepolisian setempat saat ini tengah mengejar terduga pelaku yang berhasil melarikan diri.

Halaman:
1 2
      
