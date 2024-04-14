Ngeri! Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Sampang, Diduga Korban Pembunuhan

SAMPANG - Seorang pria Asal Banyusokah ditemukan bersimbah darah di Jalan Tarogen Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Sampang, Madura, diduga korban pembunuhan ada hari ini, Minggu (14/4/2024)

Pasalnya terdapat sejumlah luka sabetan sajam di bagian tubuhnya. Adapun dalam vidio yang beredar ditemukan sarung celurit tidak jauh dari posisi korban.

Informasi terkini korban sudah meninggal dunia dan berada di rumah sakit RSUD Kabupaten Sampang.

Petugas kepolisian setempat saat ini tengah mengejar terduga pelaku yang berhasil melarikan diri.