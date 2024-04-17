Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online Minta Maaf ke Keluarga Korban

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:56 WIB
Pelaku Pembunuhan <i>Driver</i> Taksi <i>Online</i> Minta Maaf ke Keluarga Korban
Pelaku pembunuhan sopir taksi online (foto: MPI)
A
A
A

JAMBI - Tersangka dugaan pembunuhan terhadap seorang driver taxi online pada malam lebaran, lalu korbannya dibuang ke perkebunan sawit di kawasan jalan Ness, Kabupaten Muarojambi, Jambi mengakui semua perbuatannya.

Bahkan, pria gempal berinisial HT (22) juga mengungkapkan permintaan maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya menghabisi nyawa Rusdiyanto.

"Saya meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan," tutur HT sembari menutupi mukanya dengan kedua tangan yang masih di borgol, Rabu (17/4/2024).

Bukan hanya itu, dirinya juga terpaksa melakukan perbuatannya tersebut lantaran terlilit utang yang cukup banyak.

"Saya terlilit utang. Bayar motor sebesar Rp8 juta," ungkapnya singkat.

Menurut HT, motornya digadai sebesar Rp8 juta. "Untuk bayar gadai motor sebanyak Rp8 juta".

Saat diamankan petugas, HT tidak sendiri. Tersangka diamankan bersama dua rekannya, yakni AS dan NH yang berperan sebagai penadah.

