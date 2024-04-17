Satu Terduga Pelaku Pembunuhan di Sampang Ditangkap!

SAMPANG - Polisi berhasil mengamankan satu pelaku dugaan pembunuhan di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang Madura, Rabu (17/4/2023). Peristiwa berdarah itu menimpa korban IA (26) warga banyusokah, Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura.

Setalah melakukan serangkaian penyidikan Satreskrim Polres Sampang berhasil mengantongi idestitas pelaku lalu melakukan penangkapan.

Berdasarkan informasi yang diterima, polisi berhasil mengamankan pelaku tidak lama setelah peristiwa berdarah itu terjadi.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie membenarkan terkait terduga pelaku yang berhasil diamankan.

"Terduga pelaku inisial M (35) warga Desa Basyusokah Kecamatan Ketapang, Sampang," katanya.

Menurutnya, saat ini tersangka sudah berada di Mapolres Sampang berikut alat bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

"Barang bukti berupa, Sarung Clurit Handpone, Baju korban, satu unit sepeda motor, dan saat ini Tersangka masih dalam proses penyidikan," ujarnya.

Akibat perbuatanya, tersangka dijerat Pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP.