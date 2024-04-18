Bejat! Ayah Enam Anak Cabuli Remaja dengan Modus Antar ke Rumah

TAPANULI UTARA - Pria berinisial SM (47) warga Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, diringkus Sat Reskrim Polres Taput dari kediamannya, diduga mencabuli remaja putri berinisial FN (14).

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, penangkapan pria ayah enam orang anak berinisial SM (pelaku), bermula atas laporan pengaduan ibu kandung remaja putri berinisial FN (korban), yakni berinisial JMS (37) bersama korban di Polres Taput di Tarutung pada Senin 15 April 2024.

Walpon Baringbing menjelaskan, dalam laporan tersebut, korban menceritakan pada hari Minggu 14 April 2024, sekira Pukul 18.00 WIB, korban hendak pulang kerumahnya jalan kaki sendirian.

"Saat korban jalan kaki, di tengah jalan pelaku datang dengan mengendarai motor. Pelaku berhenti dekat korban dan menawarkan jasa untuk membonceng dan mengantar pulang korban. Tawaran pelaku dituruti korban, karena korban merasa percaya bahwa pelaku sudah agak tua,"sebut Walpon Baringbing kepada MPI, Kamis (18/4/2024).

Kemudian, kata Walpon Baring, sesampai di dekat rumahnya, korban-pun minta turun. Namun pelaku meminta, agar perjalanan mereka lanjut dulu ke rumah pelaku dan pelaku berdalih nanti korban akan diantar kembali kerumahnya.

Keadaan terpaksa, beber Walpon Baringbing, korban menurut, karena takut melompat dari boncengan motor pelaku. Setelah tiba di rumah pelaku atau sekitar berjarak 10 kilometer dari rumah korban, pelaku turun dari motornya serta mengajak korban masuk ke rumah pelaku.

Saat itu korban sudah curiga, sambung Walpon Baringbing, sebab rumah korban berada di tempat sepi atau hanya ada 3 rumah tetangga serta hari sudah mulai gelap. Atas ajakan pelaku masuk ke rumahnya, korban nurut hingga korban berpura-pura ke kamar mandi.