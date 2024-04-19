Sampaikan Rekomendasi LKPJ, DPRD Beri Catatan Ini ke Wali Kota Denpasar

DENPASAR – Ketua DPRD Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Gede memimpin pembacaan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

DPRD Kota Denpasar membentuk Panitia Khusus XXIX yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan Keputusan DPRD berupa rekomendasi terhadap LKPJ yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

"Dalam LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil meraih banyak prestasi. Predikat ini harus dilanjutkan agar kesejahteraan masyarakat pun meningkat," ujar Anggota DPRD Kota Denpasar Komisi II, I Nyoman Gede Sumara Putra, Jumat (19/4/2024).

Salah satu prestasi Kota Denpasar adalah terpilih sebagai penerima Anugerah Prakarsa Inklusi.

"Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas serta penganggarannya,"ujarnya.

Pemkot Denpasar pun berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah.

"Kami pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah mengusulkan formasi PPPK sejumlah 4.602 Pegawai. Serta apresiasi terhadap ruang dan waktu generasi Z untuk berkarya serta berkreativitas bidang seni budaya hingga leknologi diantaranya Denpasar Festival DTIK Festival, D'YOUTH Festival, Kesanga Fest," tutup Sumara.

Dikatannya, ada beberapa catatan sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar ditahun-tahun yang akan datang.

Contohnya seperti perangkat daerah agar rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada program yang telah dijalankan.