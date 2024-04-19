Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HKG PKK ke-52, Pj. Gubernur Jatim: Laksanakan 10 Program Pokok PKK untuk Dukung Pembangunan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:24 WIB
HKG PKK ke-52, Pj. Gubernur Jatim: Laksanakan 10 Program Pokok PKK untuk Dukung Pembangunan
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono buka Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-52 TP PKK Prov Jatim (Foto: Dok Pemprov Jatim)
A
A
A

Surabaya - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-52 TP PKK Prov. Jatim di Hotel DoubleTree Surabaya, Jumat (19/4/2024).

Secara khusus ia memberikan arahan agar seluruh kader PKK di Jawa Timur di berbagai lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Pasalnya pelaksanaan program pokok PKK sangat penting untuk mendukung pembangunan Jawa Timur.

"Jawa Timur memang segala sesuatunya best. Tapi PKK ini luar biasa sekali, 10 bidang sekaligus dipikul. Kami berharap, program-program ini bisa diimplementasikan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," tutur Pj. Gubernur Adhy.

Adhy memuji bagaimana fokus kerja para Kader PKK mencakup beragam bidang dan program kerja. Seperti Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader PAUD, Kader sandang, Kader pangan, Kader kesehatan.

Termasuk dalam upaya mengurangi kemiskinan, melaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan KUKM, Petik Olah Kemas Jual, Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan program pemenuhan layanan dasar.

"Dari berbagai program kerja dan potensi para kader di berbagai tingkat lapisan masyarakat, kader PKK dapat melakukan pembinaan di daerah setempat. Sehingga keberhasilan pembinaan yang dilakukan bermanfaat untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, serta membantu sukseskan program-program Pemda," katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180073//hsm_yard_car_display-wizd_large.JPG
Mobil Second Bergaransi Tampil Seperti Baru dari Hyundai Solusi Mobilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/1/3179959//fadli_zon_hari_sumpah_pemuda-Nzrh_large.jpeg
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Menbud Ajak Generasi Muda Jaga Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179909//laptop_asus_ai_baterai_awet-NtaT_large.jpg
Rekomendasi Laptop ASUS AI Baterai Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179904//goto_foto_istimewa-qJ1W_large.jpg
Inspiratif! Anak Pengemudi Ojol Penerima Beasiswa Gojek Siap Wujudkan Cita-cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179879//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-KSA5_large.JPG
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement