Kesal Disebut Orang Gila, Pria di Jambi Bacok Suami-Istri dengan Kapak

TANJAB BARAT - Pasangan suami istri (pasutri) di Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi dibacok dengan kapak oleh warga kampungnya, Anton Sujarwo. Akibatnya, kedua luka-luka.

Diduga, pelaku tersinggung lantaran disebut "orang gila".

Petugas Polres Tanjab Barat yang mendapatkan laporan tersebut, tanpa susah payah berhasil membekuk pelaku pembacokan tersebut.

"Kejadiannya pada Kamis lalu di kawasan Perumahan Afdeling IV PTPN IV, Unit Usaha Bukit Kausar, Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjab Barat," ungkap Kapolres Tanjab Barat, AKBP Agung Basuki, Jumat (19/4/2024).

BACA JUGA:

Dia menceritakan, pasutri tersebut bernama Parno Siburian dan Nur Helen Simorangkir yang mengalami luka robek dibagian punggung dan kaki usai dibacok pakai kapak oleh seorang pria bernama Anton Sujarwo warga Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi.

Menurutnya, kejadian tersebut bermula saat korban (pasutri) sedang mengendarai sepeda motor di kawasan tersebut.

Namun, tiba-tiba dari arah belakang pelaku atas nama Anton menyalip sepeda motor yang dikendarai Parno sambil menggeber geber motornya.

“Parno saat itu sedang mengendarai motor, tiba-tiba disalip oleh Anton sambil menggeber geber motornya. Peristiwa tersebut terjadi di depan rumah Anton," imbuhnya.

BACA JUGA:

Kemudian, Parno kemudian menghidupkan motornya dan mengucapkan kata-kata yang diduga menyinggung pelaku, yakni “ada orang gila disini”.

"Tidak terima dengan ucapan yang dilontarkan Parno, pelaku kemudian emosi dan langsung membacok korban menggunakan kapak," kata Agung.

Ayunan pertama tidak mengenai sasaran, namun kapak tersebut justru mengenai jari-jari kaki kiri istri korban bernama Nur Helen.

Tidak sampai disitu, melihat pelaku menggunakan senjata tajam, korban langsung mencoba melarikan diri.

Belum puas membacok istri korban, pelaku langsung mengejar korban. "Saat itu, pelaku membacok bagian punggung korban hingga terluka," bebernya.