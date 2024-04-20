Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Calon Paskibra Meninggal saat Ikut Seleksi, Keluarga : Biasanya Sehat Enggak Pernah Sakit

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:05 WIB
Calon Paskibra Meninggal saat Ikut Seleksi, Keluarga : Biasanya Sehat Enggak Pernah Sakit
Warga melayat ke rumah duka Kayla Nur Syifa, calon Paskibra yang meninggal dunia saat ikut seleksi (Foto: MPI/Dharmawan)
SUKABUMI - Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah Kayla Nur Syifa (16) yang meninggal dunia saat mengikuti seleksi calon peserta Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/4/2024).

Bendera kuning dan karangan bunga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sukabumi menghiasai depan rumah duka, Jalan Raya Babakan Damai, Kampung Gunungguruh, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

Pada sekira pukul 12.00 WIB sejumlah warga, guru dan teman korban, berdatangan di rumah duka, untuk bertakziah. Selain itu, aparat pemerintah setempat juga juga hadir di rumah duka untuk menyaksikan proses pemakamannya.

