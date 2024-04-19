Kronologi Siswi SMA di Sukabumi Meninggal saat Tes Calon Paskibra

SUKABUMI - Siswi kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia saat mengikuti tahapan tes calon Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Jumat (19/4/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Kayla Nur Syifa (16) warga Jalan Raya Babakan Damai, Kampung Gunungguruh, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, mengikuti rangkaian seleksi calon Paskibra sejak sebelum bulan puasa.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono Suwardianto mengatakan, pada hari Kamis (18/4/2024) korban masih mengikuti kegiatan seleksi dan saat diperiksa kesehatannya masih bagus.

"Hari Rabu kemarin sampai besok itu rencana rangkaian tahapan seleksi jadi makin mengerucut, jadi kemarin almarhumah masih mengikuti kegiatan, sehat, kesehatannya bagus, kemudian lolos kesehatan, setelah itu rangkaiannya tes parade," ujar Tri.

Tidak hanya kesehatan yang bagus, lanjut Tri, korban juga memiliki tinggi badan dan juga postur badan yang bagus. Pada tahap kedua, Kamis kemarin, korban lulus saat diuji parade baris berbaris dan sikap KSN yang bagus, sehingga lanjut ke jenjang tahap selanjutnya.

"Kamudian (tahapan selanjutnya) lari ke tes kesamaptaan tadi pagi, itu diawali dengan sarapan seperti biasa SOP kita, sarapan dibariskan dari GOR kemudian menuju lapang Cangehgar untuk pelaksanaan tes kesamaptaan," ujar Tri.

Lebih lanjut Tri mengatakan, sebelum lari tes samapta, korban dicek kesehatan lagi, dengan menggunakan alat detak jantung dan alat kesehatan lainnya. Tidak ada keluhan dari korban lalu bersama peserta lainnya melakukan olahraga lari, namun setelah 12 menit korban jatuh pingsan.