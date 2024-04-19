Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Siswi SMA di Sukabumi Meninggal saat Tes Calon Paskibra

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:54 WIB
Kronologi Siswi SMA di Sukabumi Meninggal saat Tes Calon Paskibra
Rumah duka siswi SMA meninggal saat tes Paskibra. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Siswi kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia saat mengikuti tahapan tes calon Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Jumat (19/4/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Kayla Nur Syifa (16) warga Jalan Raya Babakan Damai, Kampung Gunungguruh, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, mengikuti rangkaian seleksi calon Paskibra sejak sebelum bulan puasa.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono Suwardianto mengatakan, pada hari Kamis (18/4/2024) korban masih mengikuti kegiatan seleksi dan saat diperiksa kesehatannya masih bagus.

 BACA JUGA:

"Hari Rabu kemarin sampai besok itu rencana rangkaian tahapan seleksi jadi makin mengerucut, jadi kemarin almarhumah masih mengikuti kegiatan, sehat, kesehatannya bagus, kemudian lolos kesehatan, setelah itu rangkaiannya tes parade," ujar Tri.

Tidak hanya kesehatan yang bagus, lanjut Tri, korban juga memiliki tinggi badan dan juga postur badan yang bagus. Pada tahap kedua, Kamis kemarin, korban lulus saat diuji parade baris berbaris dan sikap KSN yang bagus, sehingga lanjut ke jenjang tahap selanjutnya.

 BACA JUGA:

"Kamudian (tahapan selanjutnya) lari ke tes kesamaptaan tadi pagi, itu diawali dengan sarapan seperti biasa SOP kita, sarapan dibariskan dari GOR kemudian menuju lapang Cangehgar untuk pelaksanaan tes kesamaptaan," ujar Tri.

Lebih lanjut Tri mengatakan, sebelum lari tes samapta, korban dicek kesehatan lagi, dengan menggunakan alat detak jantung dan alat kesehatan lainnya. Tidak ada keluhan dari korban lalu bersama peserta lainnya melakukan olahraga lari, namun setelah 12 menit korban jatuh pingsan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835//keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/481/3165863//cacingan-SVwA_large.jpg
Bukan Cacingan, Raya Meninggal Dunia Akibat Sepsis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165171//mensos-Silx_large.jpg
Balita Raya Meninggal Akibat Cacingan, Keluarganya Akan Diasesmen ke Sentra Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164825//perindo-eCwp_large.jpg
Partai Perindo Sukabumi Terima SK Definitif, Dede Haryadi: Perkuat Struktur dan Hadir untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164589//menko_pmk-xrYk_large.jpg
Kasus Balita Raya yang Meninggal Cacingan Jadi Alarm Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement