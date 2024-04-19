Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peserta Seleksi Paskibraka Sukabumi Meninggal saat Tes Lari

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:51 WIB
Peserta Seleksi Paskibraka Sukabumi Meninggal saat Tes Lari
Calon Paskibraka meninggal saat tes lari (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Peserta seleksi Paskibraka Kabupaten Sukabumi meninggal saat sedang menjalani tes kesamaptaan di Lapang Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Peserta yang bernama Kayla Nur Syifa (16), siswi kelas 10 SMAN 1 Cisaat, Gunungguruh, itu meninggal dunia setelah ikut tes lari.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono, mengatakan, korban sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan tidak mengeluhkan keluhan apapun sebelumnya.

"Almarhumah sempat (mengikuti test) lari, sebelumnya sempat di cek kesehatan lagi, pakai test detak jantung. Sempat ditanya bagaimana ada keluhan enggak, ternyata enggak ada," kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono, Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
      
