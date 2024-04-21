5 Fakta OPM Serang Pos TNI di Nduga, Dua Anak Buah Egianus Kogoya Ditembak

JAKARTA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya, menyerang Pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Okezone merangkum sejumlah fakta OPM pimpinan Egianus Kogoya serang Pos TNI. Berikut ulasannya:

1. OPM Serang Pos TNI untuk Ganggu Keamanan Papua

Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.

2. Prajurit TNI Berhasil Lumpuhkan Kekuatan OPM

“Komando Operasi TNI (Koops TNI) Habema melaksanakan penindakan terhadap OPM, dan berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro,”ujar Pen Koops Habema Letkol Arh Yogi Nugroho, kepada Okezone, Jumat (19/4/2024).

3. Dua Anggota OPN Berhasil Ditembak

Dikatakannya, dua orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya, beberapa hasil materiil OPM yang berhasil didapatkan adalah sebuah pucuk pistol FN beserta magasen.