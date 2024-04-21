Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta OPM Serang Pos TNI di Nduga, Dua Anak Buah Egianus Kogoya Ditembak

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |04:00 WIB
5 Fakta OPM Serang Pos TNI di Nduga, Dua Anak Buah Egianus Kogoya Ditembak
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya, menyerang Pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Okezone merangkum sejumlah fakta OPM pimpinan Egianus Kogoya serang Pos TNI. Berikut ulasannya:

1. OPM Serang Pos TNI untuk Ganggu Keamanan Papua

Penyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.

2. Prajurit TNI Berhasil Lumpuhkan Kekuatan OPM

“Komando Operasi TNI (Koops TNI) Habema melaksanakan penindakan terhadap OPM, dan berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro,”ujar Pen Koops Habema Letkol Arh Yogi Nugroho, kepada Okezone, Jumat (19/4/2024).

3. Dua Anggota OPN Berhasil Ditembak

Dikatakannya, dua orang anggota OPM tertembak namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya, beberapa hasil materiil OPM yang berhasil didapatkan adalah sebuah pucuk pistol FN beserta magasen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177148/kkb-RgwK_large.jpg
Breaking News! Markas Besar OPM Berhasil Direbut TNI, 14 Teroris Ditembak Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176492/kkb-aAG0_large.jpg
Profil Letda Fauzi, Lulusan Akmil 2023  yang Gugur saat Baku Tembak dengan OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163260/opm-m4od_large.jpg
TNI Lumpuhkan 8 Anggota OPM Papua Usai Kontak Tembak Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160904/kkb-w8RB_large.jpg
Mayer Wenda Panglima OPM yang Tewas Terlibat Pembunuhan Kapolsek dan Pembakaran Polsek Pirime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160832/kkb-dAZC_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah di Lanny Jaya, Kakak Beradik Pentolan OPM Tewas Ditembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/340/3159763/kkb-wlZO_large.jpg
Aksi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan saat Operasi Senyap Tewaskan 3 OPM Pembunuh Anggota TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement