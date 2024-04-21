Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Sumeru Erupsi Sabtu Malam, Kolom Abu Letusan Capai 500 Meter

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:31 WIB
Gunung Sumeru Erupsi Sabtu Malam, Kolom Abu Letusan Capai 500 Meter
Gunung Semeru erupsi (Foto : MPI/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Sabtu 20 April 2024, malam sekira pukul 23.56 WIB. Adapun kolom abu letusan teramati mencapai 500 meter di atas puncak.

"Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 500 m di atas puncak (4176 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, Liswanto dalam laman Magma ESDM dikutip, Minggu (21/4/2024).

Berikut sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan mulai dari tidak melakukan aktivitas di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak.

1. Tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

2. Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

3. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179493/gunung_semeru-m5PH_large.jpg
Waspada! Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179453/gunung_semeru-1Pct_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/340/3169868/viral-deMx_large.jpeg
Breaking News! Gunung Semeru Empat Kali Erupsi, Letuskan Kolom Abu Setinggi 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168136/gunung-HGND_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Kembali Meletus, Waspada Awan Panas dan Aliran Lahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/519/3164079/gunung_semeru-fx9N_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160081/gunung_semeru-wnSk_large.jpg
4 Kali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Abu Vulkanik hingga 900 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement