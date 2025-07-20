Gunung Semeru Erupsi, Hujan Abu Melanda Malang

MALANG – Hujan abu dengan intensitas tipis melanda kawasan Malang akibat aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Hujan abu sudah terjadi sejak Sabtu, 19 Juli 2025 malam hingga Minggu (20/7/2025) pagi.

Abu terlihat menempel di tanaman di kawasan sekitar Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sayangnya, secara visual aktivitas Gunung Semeru tidak terpantau puncaknya karena tertutup kabut.

Rohman, warga Desa Kedungrejo, merasakan adanya hujan abu dengan intensitas tipis. Hal ini ditandai dengan beberapa dedaunan yang memutih karena adanya abu.

"Hujan abu sejak semalam sampai pagi ini. Sekilas nggak kelihatan, karena (intensitas hujan abunya) tipis, tapi tanaman (terlihat putih) kayak ada abu gitu. Terus di mata itu agak perih," kata Rohman, dikonfirmasi pada Minggu (20/7/2025).

Dari laporan yang disampaikan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sejak Sabtu hingga Minggu terjadi enam kali erupsi Gunung Semeru yang teramati secara visual.