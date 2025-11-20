Gunung Semeru Meletus Hebat, BNPB Evakuasi Ratusan Warga Mengungsi

JAKARTA - Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang naik ke level IV alias 'Awas', Rabu (19/11/2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengevakuasi 300 warga ke tempat aman.

Adapun 300 orang ini merupakan warga dari Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo dan Desa Penanggal di kecamatan Candipuro. Wilayah-wilayah inilah yang terdampak akibat hempasan abu vulkanik.

"Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Rinciannya, 200 orang berada di Balai Desa Oro-Oro Ombo dan 100 lainnya berada di SD 2 Supiturang.

Abdul mengungkap ada sejumlah warga yang dievakuasi ke Balai Desa Penanggal. "Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan," tutur dia.

Sekadar informasi, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB.