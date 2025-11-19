Gunung Semeru Meletus Hebat, Warga Kocar Kacir Selamatkan Diri

MALANG - Warga sekitar Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, mengungsi setelah erupsi pada Rabu (19/11/2025). Warga Desa Supiturang dan Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, menyelematkan diri ke tempat aman.

Berdasarkan video yang diterima Okezone dari Kepala Desa Supiturang, warga bergegas mengungsi ke beberapa lokasi yang sudah disiapkan. Mereka mengungsi ke sekolah hingga balai desa yang berada di luar radius bahaya erupsi Gunung Semeru.

Kepala Desa (Kades) Supiturang Nurul Yakin membenarkan aktivitas Gunung Semeru mendadak mengalami peningkatan signifikan pada Rabu sore hingga malam ini. Ia kini tengah berfokus mengevakuasi warganya ke tempat yang lebih aman.

"Betul lagi naik (aktivitasnya) saat ini tengah evakuasi warga ke tempat aman. Mohon doanya," ujar Nurul Yakin, kepada Okezone.

Sementara itu, Petugas pos PGA Mukdas Sofian menuturkan, peringatan dikeluarkan dari pos akan status Gunung Semeru dari level III siaga ke level IV awas.

"Terjadi tingkat kenaikan aktivitas Gunung Semeru dari level III siaga ke level IV awas pukul 17.00 WIB," ucap Mukdas Sofian dalam keterangan tertulisnya, Rabu petang.

Ia menjelaskan, status itu membuat warga di radius sekitar 8 kilometer sekeliling Gunung Semeru dan 20 kilometer arah selatan tenggara Gunung Semeru harus mengungsi dan bersiaga.