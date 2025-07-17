Advertisement
HOME NEWS JATIM

Aktivitas Pendakian Gunung Semeru Ditutup Mulai 17 Agustus 2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |12:08 WIB
Aktivitas Pendakian Gunung Semeru Ditutup Mulai 17 Agustus 2025
Gunung Semeru tutup aktivitas pendakian/Foto: PVMBG
A
A
A

MALANG – Akses pendakian ke Gunung Semeru ditutup dalam rangka Hari Raya Karo 2025. Keputusan ini diberlakukan setelah adanya surat permohonan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru dari Kepala Desa Ranupani.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS), Rudijanta Tjahja Nugraha, menyatakan bahwa surat permohonan dari Kepala Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, diterima pada 10 Juli 2025, Nomor 400.10.2/150/427.92.12/2025. Isinya memberitahukan adanya penutupan aktivitas pendakian.

“Aktivitas pendakian ke Gunung Semeru (Ranu Kumbolo) ditutup secara total mulai Minggu, 17 Agustus 2025, sampai dengan Selasa, 26 Agustus 2025,” kata Rudijanta Tjahja Nugraha, dikonfirmasi pada Kamis (17/7/2025).

Penutupan pendakian itu juga diberlakukan selama peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80 pada 17 Agustus. Alasannya adalah peringatan Hari Raya Karo yang dirayakan oleh masyarakat Tengger.

“Aktivitas pendakian terakhir dilakukan pada Sabtu, 16 Agustus 2025, dan pendaki wajib turun kembali ke Ranupani pada Minggu, 17 Agustus 2025, paling lambat pukul 16.00 WIB,” ucapnya.

