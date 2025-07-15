Gunung Semeru Meletus Keluarkan Abu Setinggi 1,2 Kilometer, Tercatat 36 Kali Erupsi

Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya/Foto: Istimewa

MALANG – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan tujuh kali abu vulkanik hingga 1,2 kilometer pada Selasa (15/7/2025).

Data petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, sepanjang hari sejak pukul 00.00 hingga siang ini sudah tujuh kali erupsi. Adapun erupsi terbesar terjadi pukul 07.15 WIB dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.200 meter dari puncak kawah.

Petugas PGA Gunung Semeru, Liswanto, menyampaikan erupsi pertama dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 800 meter di atas puncak kawah terjadi pukul 04.20 WIB. Abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu.

"Dengan intensitas tebal ke arah selatan dan barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 152 detik," kata Liswanto saat dikonfirmasi pada Selasa (15/7/2025) siang.

Setelah itu, secara beruntun aktivitas kembali naik sejak pukul 06.21 WIB. Namun visual letusan tidak teramati karena kabut tebal di puncak gunung. Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 06.51 WIB dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 600 meter dari puncak kawah, mengarah utara dan barat daya.

"Pukul 07.15 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ±1.200 m di atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan," ucapnya.