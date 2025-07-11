Breaking News! Gunung Semeru Meletus, Waspada Awan Panas dan Lontaran Batu Pijar

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Jumat (11/7/2025) malam. Abu vulkanik dari gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terlihat jelas dengan ketinggian 800 meter.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Jumat, 11 Juli 2025, pukul 17:44 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 4476 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan petugas pos pengamat gunung api, Ghufron Alwi.

Abu vulkanik saat erupsi berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 104 detik.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 8 km dari puncak atau pusat erupsi.

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak," ucapnya.

"Tidak beraktivitas dalam radius 3 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," imbuhnya.