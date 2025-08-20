JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Rabu (20/8/2025) pukul 05.38 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom letusan 700 meter di atas puncak.
Gunung Semeru, yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, itu masih berstatus waspada atau level II.
“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 05.38 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ±700 m di atas puncak (±4.376 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung, Liswanto, dalam keterangannya.
Sementara itu, Liswanto mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.
Lebih lanjut, Liswanto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).