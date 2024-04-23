Penambang Batu di Padang Temukan Jasad Bayi di Sungai

PADANG - Penambang batu kali di Sungai Kuranji, Belakang Kantor Lurah Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dikejutkan oleh sesosok bayi yang sudah tenggelam dalam sungai masih memiliki tali pusar.

Kasi Humas Polresta Padang, Ipda Yanti Delfina dalam keterangan tertulis menerangkan kejadian itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB, di mana salah satu warga yang akan memuat batu kali dari sungai Kuranji, saat akan mengambil batu tiba-tiba dia sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya.

“Saat itu dia belum mengetahui jenis kelamin bayi malang tersebut,” katanya, Selasa (23/4/2024).

Lalu, kata Yanti, dia memberitahukan hal tersebut kepada dua temannya untuk ikut melihat mayat tersebut. Mereka ingin memastikan mayat adalah laki-laki.