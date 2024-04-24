Paskah Nasional GAMKI di NTT, Gibran: Pentingnya Peran Pemuda Jaga Kerukunan Umat

JAKARTA - Calon Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka apresiasi kegiatan Paskah Nasional sekaligus perayaan Dies Natalis ke-62 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun kegiatan itu berlangsung di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak tanggal 17 - 23 April 2024.

Walikota Solo ini berharap kegiatan Paskah Nasional menjadi momentum penting untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Menurutnya, Kabupaten Alor yang disebut pulau yang menyimpan seribu keindahan alam dan budaya yang tak ternilai harus tetap dijaga.

"Apresiasi bagi GAMKI yang menyelenggarakan Paskah Nasional, sejalan dengan tema "Kebangkitan Yang Memulihkan", menjadi langkah yang penting dengan rasa optimis, produktif untuk selalu menjadi manfaat bagi sesama," tegas Gibran dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024).

BACA JUGA: Wapres Tak Titip Program untuk Dilanjutkan ke Gibran Rakabuming

Gibran juga meminta kepada GAMKI untuk terus menerus bersama pemerintah dalam memberdayakan pemuda. "Peran GAMKI harus terus berjalan bagi kebaikan masyarakat dan bangsa," kata Gibran.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat menyampaikan bahwa kegiatan Paskah Nasional dan Dies Natalis GAMKI sebagai momentum sejarah dan kehormatan bagi GAMKI. Kegiatan ini menjadi hal yang penting bagi GAMKI, terutama dalam menjaga kerukunan untuk semua umat.

"Kegiatan ini tidak hanya sekedar acara, namun menjadi momentum yang penting terutama untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

Tidak kalah penting juga, GAMKI akan terus berkontribusi dan berperan aktif membangun bangsa dengan pemikiran serta kerja-kerja GAMKI," beber Sahat.

BACA JUGA: