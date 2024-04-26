Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Buka Suara soal Isu Berlabuh ke Golkar

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |23:06 WIB
Gibran Buka Suara soal Isu Berlabuh ke Golkar
Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SOLO - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meluruskan isu soal dirinya dan sang ayah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlabuh ke Partai Golkar. Ia menegaskan, dirinya dan Jokowi belum bergabung dengan partai lain.

"Kalau secara resmi belum gabung kemana-mana," jelas dia, Jumat (26/4/2024).

Gibran dan Jokowi diketahui hingga saat ini berstatus status bebas kader setelah PDIP secara terang-terangan menyebut keduanya bukan lagi kader.

Salah satu yang paling menunjukkan minat secara terang-terangan terhadap dua orang itu yakni Partai Golkar. Meski demikian, Gibran masih enggan berkomentar terkait itu.

"Kami berteman dengan semua. Semua partai kami anggap rumah," papar Gibran.

Di sisi lain pada Selasa 23 April lalu Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Golkar dan keluarga Presiden Jokowi memiliki kedekatan yang baik. Hal itu disampaikanmya menjawab rumor bergabungnya Jokowi dan Gibran ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya bilang Pak Jokowi dekat dengan Partai Golkar. Mas Gibran diputuskan dalam Rapimnas partai. Jadi bagi Golkar sudah jelas," tegas Airlangga waktu itu.

(Arief Setyadi )

      
