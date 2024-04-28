Advertisement
HOME NEWS JABAR

Update Dampak Gempa Besar Garut M6,5: Puluhan Rumah Warga hingga 11 Rumah Sakit Rusak

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |09:23 WIB
<i>Update</i> Dampak Gempa Besar Garut M6,5: Puluhan Rumah Warga hingga 11 Rumah Sakit Rusak
Gempa Besar di Garut Sebabkan Kerusakan Sejumlah Rumah di Sukabumi/ist
JAKARTA - Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang dirasakan pada sejumlah wilayah dengan pusat gempa di Garut, Jawa Barat pada Sabtu (27/4/2024) malam.

Dari data yang didapatkan dari Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (28/4/2024) pagi diketahui sejumlah bangunan yang rusak dan warga mengungsi akibat bencana alam tersebut.

Dari data sementara yang bersifat dinamis disampaikan Pusdalops BNPB disebut sebanyak 4 orang luka-luka dan 27 kepala keluarga terdampak akibat gempa bumi yang berpusat di laut tersebut. BMKG menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sedangkan kerusakan yang terdata sementara yakni 4 unit rumah RB, 11 unit rumah RS, 5 unit rumah RR, 7 unit rumah terdampak, 1 unit sarana kesehatan RS, 1 unit sarana kesehatan RR, 1 unit sarana kesehatan terdampak, 2 unit sarana ibadah terdampak, dan 1 unit sarana Pendidikan terdampak.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi tektonik M6,5 di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, tidak berpotensi tsunami.

Gempa bumi tersebut dirasakan di sejumlah wilayah diantaranya yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa bumi tersebut terjadi pada Sabtu 27 April 2024 pukul 23.29.47 WIB wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa Barat diguncang gempa tektonik.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,2.

