Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Anne Avantie, Syanaz Nadya Hingga Anita Gathmir Tidore Bagikan Inspirasi Berkiprah di Bidang Kreatif

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:20 WIB
Anne Avantie, Syanaz Nadya Hingga Anita Gathmir Tidore Bagikan Inspirasi Berkiprah di Bidang Kreatif
DJKI Kemenkumham menggelar Seminar Perempuan Indonesia dengan Tema Perempuan Berkarya, Indonesia Cemerlang (Foto: Dok Ditjen KI)
A
A
A

Jakarta - Kontribusi perempuan dalam bidang ekspor jasa dan produk kreatif tercatat mencapai 74% menurut data Kementerian Perindustrian. Hal ini disampaikan Reny Yanita Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka.

“Kontribusi wanita dalam bidang ini cukup besar terutama di bisnis makanan, home decoration, hingga bumbu rempah,” ujar Reni pada Seminar Perempuan Indonesia yang digelar di J.W Marriott Hotel,  pada Selasa (30/4/2024).

Untuk mencapai hal tersebut, Reni menyatakan banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu Industri Kecil Menengah (IKM), terutama agar ekspor tidak terbatas pada peran laki-laki saja. Kemenperin menyebutkan bahwa para pengusaha IKM harus mampu menjawab beberapa tantangan di bidang kreatif, contohnya beradaptasi pada kondisi era digital di mana pola belanja sudah banyak berubah. Pengusaha juga perlu memiliki strategi pemasaran produk, mengetahui akses pasar, distribusi dan logistik, dan produktivitas.

Pendiri Roro Kenes Syanaz Nadya Winanto menyatakan bahwa pihaknya memaksimalkan kanal digital seperti aplikasi dan website untuk memaksimalkan bisnis dan menganalisis pembeli. Menurutnya, pemanfaatan inovasi ini merupakan bentuk dari kekayaan intelektual yang akan menjadi aset di industri kreatif.

“Inovasi adalah bagaimana cara kita mengeksekusi ide baru untuk membuat nilai yang baru. Kita sebagai pengusaha juga perlu menggali nilai-nilai apa saja yang ingin kita perjuangkan, kami di Roro Kenes mengusung nilai Planet, People dan Profit,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement