Anne Avantie, Syanaz Nadya Hingga Anita Gathmir Tidore Bagikan Inspirasi Berkiprah di Bidang Kreatif

Jakarta - Kontribusi perempuan dalam bidang ekspor jasa dan produk kreatif tercatat mencapai 74% menurut data Kementerian Perindustrian. Hal ini disampaikan Reny Yanita Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka.

“Kontribusi wanita dalam bidang ini cukup besar terutama di bisnis makanan, home decoration, hingga bumbu rempah,” ujar Reni pada Seminar Perempuan Indonesia yang digelar di J.W Marriott Hotel, pada Selasa (30/4/2024).

Untuk mencapai hal tersebut, Reni menyatakan banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu Industri Kecil Menengah (IKM), terutama agar ekspor tidak terbatas pada peran laki-laki saja. Kemenperin menyebutkan bahwa para pengusaha IKM harus mampu menjawab beberapa tantangan di bidang kreatif, contohnya beradaptasi pada kondisi era digital di mana pola belanja sudah banyak berubah. Pengusaha juga perlu memiliki strategi pemasaran produk, mengetahui akses pasar, distribusi dan logistik, dan produktivitas.

Pendiri Roro Kenes Syanaz Nadya Winanto menyatakan bahwa pihaknya memaksimalkan kanal digital seperti aplikasi dan website untuk memaksimalkan bisnis dan menganalisis pembeli. Menurutnya, pemanfaatan inovasi ini merupakan bentuk dari kekayaan intelektual yang akan menjadi aset di industri kreatif.

“Inovasi adalah bagaimana cara kita mengeksekusi ide baru untuk membuat nilai yang baru. Kita sebagai pengusaha juga perlu menggali nilai-nilai apa saja yang ingin kita perjuangkan, kami di Roro Kenes mengusung nilai Planet, People dan Profit,” ucapnya.