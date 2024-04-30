Mengenal Dua Jenderal TNI Perempuan yang Pernah Jadi Staf Khusus KSAD

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan KSAD, adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

TNI tidak hanya beranggotakan laki-laki tapi juga wanita. Berdasarkan data 2022, prajurit TNI diperkirakan sebanyak 444.133 orang. Dari jumlah itu, 8.850 atau sekitar 2% di antaranya adalah wanita. Khusus untuk prajurit perempuan di TNI AD disebut Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat).

Dan ternyata banyak wanita yang kemudian berkarier di militer. Bahkan beberapa di antaranya memiliki karier cemerlang dan berhasil meraih pangkat jenderal, hingga menjadi Staf Khusus orang nomor satu di TNI AD. Kedua perwira tinggi TNI wanita tersebut telah menyandang pangkat Brigadir Jenderal, atau jenderal bintang satu. Keduanya yaitu Brigjen TNI, Winarni; dan Brigjen TNI, Maria Immaculata Suparni.

Okezone mencoba merangkum profil dari dua jenderal perempuan stafsus KSAD tersebut, yang diolah dari berbagai sumber. Berikut ulasannya:

1. Brigjen TNI Winarni

Jabatan Stafsus KSAD Brigjen TNI Winarni diemban olehnya sejak 21 Januari 2022 lalu. Alumni UPN Veteran Jakarta ini memilih untuk terjun ke militer dengan mengikuti Sepamilwa ABRI dan lulus pada 1988.

Sepanjang kariernya di militer, Winarni tercatat pernah menjabat sebagai Paur Simindiaga Ajendam VI/Tanjungpura tahun 1989, Kaur Siminperspra Ajendam VI/Tanjungpura di tahun 1991, Kainfolahtadam III/Siliwangi di 2011, dan Kaajendam III/Siliwangi pada 2013. Setelah itu, Winarni terkena mutasi untuk menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi bidang Sosial Budaya di tahun 2015.

Ia juga sempat duduki posisi Danpusdik Kowad pada 2019, dan Widyaiswara Bidang Manajemen Akmil di 2020, sebelum menjadi Staf Khusus KSAD.