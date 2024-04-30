Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Heboh Plafon Masjid di Makassar Mendadak Roboh Usai Sholat Berjamaah

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |20:51 WIB
Heboh Plafon Masjid di Makassar Mendadak Roboh Usai Sholat Berjamaah
A
A
A

MAKASSAR – Warga di Jalan Andalas, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dikagetkan dengan suara gemuruh sebelum plafon Masjid Nurul Bahari roboh, Selasa (30/4/2024) sore.

Beruntung saat kejadian berlangsung, jamaah masjid baru saja menunaikan sholat Ashar, hingga tidak menelan korban.

Salah seorang jamaah masjid Rudi Santoso menyebutkan, kejadiannya setelah sholat Ashar dan sementara berdoa.

“Tiba-tiba ada suara gemuruh dari arah belakang, di jamaah wanita. Ada orang sholat tadi sekitar 5 orang yang wanita di belakang, Alhamdulillah tidak ada korban,” ujarnya.

Dia mengaku, merupakan jamaah masjid yang selalu sholat di tempat itu, karenanya dia mengetahui bahwa masjid tersebut sudah agak lama. “Saya sebagai jamaah masjid, dan tiap hari sholat di sini,” katanya.

Dugaan sementara, penyebab robohnya plafon masjid ini, diakibatkan oleh balok kayu penyangga plafon yang telah lapuk usia dan dimakan oleh rayap.

