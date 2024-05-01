Beredar di Media Sosial Masjid Nabawi Tergenang Banjir Imbas Hujan Deras di Madinah

Suasana genangan air yang masuk ke dalam area masjid yang diduga Masjid Nabawi. (Foto: Tangkapan layar guide_a_medine)

MADINAH - Beredar di media sosial beredar video yang memperlihatkan banjir melanda provinsi Al-Ula dan Al-Madinah termasuk bagian Masjid Nabawi yang menjadi situs tersuci kedua umat Islam. Kaba tersebut ditulis Newarab mengutip beberapa video yang beredar di medaia sosial.

Menurut Newarab, kabar tersebut kali pertama beredar di media sosial, yang kemudian ditayangkan ulang media mainstream seperti Sky News dan lainnya. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan hujan deras di dekat masjid.

Akun media sosial Al Jazeera juga memposting kejadian banjir di beberapa wilayah Arab Saudi dengan judul "Heay rain hits Saudi Arabia's Medina (Hujan lebat melanda Madinah di Arab Saudi)" dan caption "Video shows heavy rain and flooding hitting parts of Saudi Arabia (Video menunjukkan hujan lebat dan banjir melanda sebagian wilayah Arab Saudi). "

Sedangkan akun instagram guide_a_medine memposting suasana banjir di dalam masjid yang diduga memiliki arsitektur mirip masjid Nabawi pada Senin (29/1). Namun, foto caption tidak memberikan keterangan kapan dan dimana kejadian tersebut. Imbas banjir dan hujan lebat tersebut membuat pemerintah Arab Saudi melakukan penutupan jalan dan membatalkaan tatap muka ke sekolah.

Hanya sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Media mainstream seperti Arabnews, Saudi Gazette juga belum menurunkan laporan terkait kabar tersebut. Baru Newarab yang menulis informasi tersebut dengan judul "Banjir ala Dubai melanda provinsi Arab Saudi, hujan lebat di kota suci Madinah"