Pemilik Rental di Tangsel Ngaku Ditipu Oknum Pejabat, Mobil Rusak hingga Sewa Tak Dibayar

TANGSEL - Pemilik rental mobil bernama Teguh P. Sony mengaku tertipu oleh salah satu oknum pejabat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Korban menderita kerugian hingga Rp40 juta.

Kejadian bermula saat oknum pejabat berinisial YH itu menyewa seunit mobil jenis Toyota Innova Reborn keluaran tahun 2023. YH yang menjabat sebagai salah satu fungsional pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), menyewa guna kepentingan bisnis dengan biaya Rp1,5 juta perhari.

"Waktu itu dia menyewa tanggal 9 saat takbiran (Idul Fitri). Alesannya waktu itu untuk kepentingan bisnis dia," kata Teguh kepada wartawan, Kamis (2/4/2024).

Teguh sendiri mengaku baru kenal dengan YH melalui perantara seseorang berinisial A, mantan anak buah YH. Setelah sepakati harga, YH yang tengah berada di kawasan Puncak, Bogor, meminta Teguh mengantar langsung unit mobil ke sana.

"Waktu itu dia sepakat soal harga, awalnya mau sewa selama 7 hari kan, lalu berubah menjadi 5 hari saja. Kesepakatan di awal itu, mekanisme pembayarannya saat mobil sampai (dikembalikan), harus langsung dilunasi," jelasnya.

Seiring hari berjalan, mobil rental yang disewa YH mengalami kecelakaan hingga rusak. Saat mobil dipulangkan, YH belum bisa membayar sewa dan biaya perbaikan mobil dengan dalih menunggu pencairan dari kegiatan bisnis yang dilakoni.