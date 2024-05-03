Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemilik Rental di Tangsel Ngaku Ditipu Oknum Pejabat, Mobil Rusak hingga Sewa Tak Dibayar

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |01:01 WIB
Pemilik Rental di Tangsel <i>Ngaku</i> Ditipu Oknum Pejabat, Mobil Rusak hingga Sewa Tak Dibayar
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Pemilik rental mobil bernama Teguh P. Sony mengaku tertipu oleh salah satu oknum pejabat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Korban menderita kerugian hingga Rp40 juta.

Kejadian bermula saat oknum pejabat berinisial YH itu menyewa seunit mobil jenis Toyota Innova Reborn keluaran tahun 2023. YH yang menjabat sebagai salah satu fungsional pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), menyewa guna kepentingan bisnis dengan biaya Rp1,5 juta perhari.

"Waktu itu dia menyewa tanggal 9 saat takbiran (Idul Fitri). Alesannya waktu itu untuk kepentingan bisnis dia," kata Teguh kepada wartawan, Kamis (2/4/2024).

Teguh sendiri mengaku baru kenal dengan YH melalui perantara seseorang berinisial A, mantan anak buah YH. Setelah sepakati harga, YH yang tengah berada di kawasan Puncak, Bogor, meminta Teguh mengantar langsung unit mobil ke sana.

"Waktu itu dia sepakat soal harga, awalnya mau sewa selama 7 hari kan, lalu berubah menjadi 5 hari saja. Kesepakatan di awal itu, mekanisme pembayarannya saat mobil sampai (dikembalikan), harus langsung dilunasi," jelasnya.

Seiring hari berjalan, mobil rental yang disewa YH mengalami kecelakaan hingga rusak. Saat mobil dipulangkan, YH belum bisa membayar sewa dan biaya perbaikan mobil dengan dalih menunggu pencairan dari kegiatan bisnis yang dilakoni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180636//penipuan_online-Kq4O_large.jpg
Fantastis! Kerugian Akibat Penipuan Online di Indonesia Capai Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180632//penipuan_kripto-GXwa_large.jpg
Ngaku Profesor dari AS, Sindikat Penipu Kripto Ramal Pasar Saham Runtuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180571//bos_mecimapro_diduga_gelapkan_dana_investasi_konser_twice-Oapf_large.jpg
Bos Mecimapro Diduga Gelapkan Dana Investasi Konser TWICE Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178880//ai-L3ym_large.jpeg
Kerugian Akibat Penipuan Bermodus AI Capai Rp700 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement