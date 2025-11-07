Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon

JAKARTA - Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon selatan pada Kamis, (6/11/2025) setelah mengeluarkan perintah evakuasi untuk beberapa lokasi, dengan dalih kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, sedang berusaha membangun kembali kemampuan militernya di sana.

Perintah dan serangan tersebut terjadi meskipun ada kesepakatan gencatan senjata yang disepakati setahun lalu, yang dimaksudkan untuk mengakhiri lebih dari setahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, dan setelah berbulan-bulan upaya militer Lebanon untuk membersihkan lokasi-lokasi Hizbullah di selatan.

Kementerian Kesehatan Lebanon, yang mengumumkan jumlah korban awal, menyatakan bahwa satu orang terluka dalam pengeboman sore hari setelah satu orang tewas dalam serangan sebelumnya pada hari yang sama.

Juru bicara militer Israel Avichay Adraee mengeluarkan tiga perintah evakuasi serentak di X pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat, dengan peta yang menunjukkan bangunan-bangunan di desa Aita al-Jabal, Al-Tayyiba, dan Tayr Debba. Dua perintah lagi kemudian dikeluarkan untuk kota-kota lain di selatan.

Lokasi-lokasi tersebut berkisar dari hanya 4 km (2,5 mil) dari perbatasan Israel hingga hampir 24 km di utara perbatasan.

Perintah tersebut memerintahkan penduduk untuk menjaga jarak 500 meter dari lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi. Kantor berita pemerintah Lebanon melaporkan bahwa pertahanan sipil Lebanon membantu warga untuk mengungsi.