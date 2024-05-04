5 Fakta Pria di Ciamis Mutilasi Istri di Depan Pos Ronda, Dapat Bisikan Gaib

JAKARTA - Seorang suami, Tarsum (50) tega bunuh dan mutilasi istrinya sendiri, Yanti (44) di Dusun Sindangjaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa itu menggemparkan warga setempat, pada Jumat (3/5/2024) pagi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Diduga Dapat Bisikan Gaib untuk Pesugihan

Satreskrim Polres Ciamis langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan motif pelaku. Dari penuturan Ketua RT setempat, pelaku mengaku dapat bisikan gaib.

"Pelaku mengaku mendapatkan bisikan gaib dari pesugihan yang dilakukannya," kata Ketua RT, Yoyo Tarya.

2. Jasad Istri Mutilasi Disimpan di Pos Ronda

Tarsum dengan teganya memutilasi jasad Yanti menjadi empat bagian. Bahkan, pelaku mengumpulkan jasad istrinya di sebuah wadah lalu disimpan di depan pos ronda kampung setempat.

"Pelaku bawa baskom, isi daging, terus ditaruh di situ (pos ronda), sambil balik lagi bawa jasad, terus dipotongin di sana," Ketua RT, Yoyo Tarya.