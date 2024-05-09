Korsleting Listrik, Mobil Colt Mini Terbakar di Parungkuda Sukabumi

SUKABUMI - Sebuah kendaraan umum Mitsubishi Colt Mini bernomor Polisi F 7602 UC mengalami kebakaran di Jalan Raya Siliwangi, Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/5/2024).

Kapolsek Parungkuda, Kompol Aah Hermawan menyatakan kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik, sementara mobil tersebut sedang tidak ada penumpang.

“Kami menangani kejadian tersebut dengan cepat. Diduga api berasal dari arus pendek listrik mobil yang mengalami korsleting. Untungnya, tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Setelah itu, anggota polsek menyerahkan penanganan kepada unit Laka Lantas Polres Sukabumi,” jelas Kapolsek Parungkuda Kompol Aah Hermawan.

Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa kendaraan yang terbakar berhasil dipadamkan oleh satu unit kendaraan pemadam kebakaran dan dibantu oleh anggota Polsek Parungkuda serta relawan lainnya.