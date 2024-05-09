Advertisement
HOME NEWS JABAR

Korsleting Listrik, Mobil Colt Mini Terbakar di Parungkuda Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |16:58 WIB
Korsleting Listrik, Mobil Colt Mini Terbakar di Parungkuda Sukabumi
Kebakaran mobil di Sukabumi. (Foto: Ilham Nugraha)
SUKABUMI - Sebuah kendaraan umum Mitsubishi Colt Mini bernomor Polisi F 7602 UC mengalami kebakaran di Jalan Raya Siliwangi, Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/5/2024).

Kapolsek Parungkuda, Kompol Aah Hermawan menyatakan kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik, sementara mobil tersebut sedang tidak ada penumpang.

 BACA JUGA:

“Kami menangani kejadian tersebut dengan cepat. Diduga api berasal dari arus pendek listrik mobil yang mengalami korsleting. Untungnya, tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Setelah itu, anggota polsek menyerahkan penanganan kepada unit Laka Lantas Polres Sukabumi,” jelas Kapolsek Parungkuda Kompol Aah Hermawan.

BACA JUGA:

Kebakaran Hebat Melanda Pabrik di Kawasan Bekasi 

Lebih lanjut, Kapolsek menjelaskan bahwa kendaraan yang terbakar berhasil dipadamkan oleh satu unit kendaraan pemadam kebakaran dan dibantu oleh anggota Polsek Parungkuda serta relawan lainnya.

